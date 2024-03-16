Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe 'Şans'

Süper Lig'in 30. haftasında, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı. Goller; 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa tarafından atılırken, Beşiktaş'ın golünü 46. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Maçın son anlarında dikkat çekici olaylar yaşandı. 90+5. dakikada köşe vuruşunda Mert Günok'un kafa vuruşu Naldo'dan sekti ve VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verildi. Penaltıyı kullanan Rashica, dengesini kaybederek topa iki kez dokundu ve gol geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak 46 puanda kaldı, Antalyaspor ise puanını 41'e çıkardı. Gelecek hafta Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak; Beşiktaş ise Başakşehir'e konuk olacak.

BAŞKAN BOZTEPE: ŞANS

Beşiktaş'ı İnönü'de deviren Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe galibiyeti yorumladı. Boztepe, "3 puan aldık. Keyifliyiz. Şans bugün bizden yanaydı. Taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.