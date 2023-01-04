4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nuri Şahin'den flaş açıklamalar

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen açıkçası sorguluyorum" dedi

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 07:35
Takip Et

Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin tepki gösterdi

Nuri Şahin'den flaş açıklamalar
+
Aa
-

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Sahanın durumundan dolayı oyun anlayışını değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Şahin, önde bastıklarını ve ilk yarıda bu sistemde başarılı olduklarını kaydetti.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'nin baskılı oynadığına dikkati çeken Şahin, "Çıkamadık, yorulduk ama maçtan kopmadık. 90. dakikada attığımız golde hakem ofsayt verdi. Kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Hakeme sordum bana 'ilk pozisyon' yanıtını verdi. Bazıları o futbolcuya aktif bazıları pasif diyecek." dedi.

Bir gazetecinin "Son dakikalarda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR kayıtlarını dinlemek ister miydiniz?" sorusu üzerine Şahin, "VAR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek bir insan değilim. Takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ligdeki yolculuklarının zor olduğunun farkında olduklarını aktaran Şahin, "Kolay bir sezon olmayacak. Ligdeki şartlar ortada. Ben takımımın mücadelelerinden dolayı gayet memnun kaldım bugün. Sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor. Değişiklik anlamında. Ritim yakalama anlamında zorlanıyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Korktuğumdan değil. Çıkarım Antalyaspor'un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan geri gelmeyecek. Gelmesi imkansız. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen açıkçası sorguluyorum."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
1
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
3
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
4
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿Kadın jimnastikçinin antrenmanı kabus oldu. Bir anda eşofmansız kaldı
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
5
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
6
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
﻿Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
7
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿İstanbul İston işçi alacak
﻿İstanbul İston işçi alacak
﻿İstanbul İston işçi alacak
﻿Hatay Kırıkhan SYDV işçi alacak
﻿Hatay Kırıkhan SYDV işçi alacak
﻿Hatay Kırıkhan SYDV işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.