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Aort damarı 3 kat büyüyen hasta ölümden döndü

Aort damarı olması gerekenden 3 kat fazla büyüyerek balonlaşan 66 yaşındaki hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:42
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Aort damarı 3 kat büyüyen hasta ölümden döndü

Aort damarı 3 kat büyüyen hasta ölümden döndü
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İHA’nın haberine göre; Göğsünde ağrı, sıkışma gibi şikâyetleri bulunan 66 yaşındaki Z.K.’nin, aort damarında balonlaşma tespit edildi. Normal bireylerde 35 milimetre genişliğinde olan aort damarının, hastada 82 milimetreye genişliğe ulaştığı tespit edildi.

Hayati risk taşıyan hastanın Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinde yapılan tetkiklerinin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar’ın başında bulunduğu ekip, başarılı bir operasyonla balonlaşmış aortu değiştirdi.

Hastanın aort damarının normalde olması gerekenden 3 kat fazla büyük olduğunu ifade eden Uyar, hastanın aort damarının yırtılmadan bu zamana kadar gelmiş olmasının nadir yaşanan bir durum olduğunu söyledi. Aort yırtılmasının etkilerinin ölümcül olabildiğine dikkat çeken Uyar, hastanın ameliyat sonrası takiplerinin iyi olduğunu ve sağlıkla taburcu edildiğini aktardı.

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