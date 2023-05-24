Apo'yu sorgulayan komutan Atilla Uğur: 2002'de terör bitmişti. AKP gelince yeniden hortlatıldı

Sözde terör örgütü lideri Apo’yu sorgulayan komutan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un açılım dönemi ve terör örgütüyle ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Atilla Uğur söz konusu videoda, 2002 yılında bitme noktasına gelen terör örgütü PKK’nın AKP hükümetinin iktidara gelmesiyle birlikte yeniden hortladığı ve hemen akabinde açılım döneminin başladığını anlattı.

Uğur yine, açılım dönemi sürecinde her türlü istihbarata rağmen TSK mensuplarına AKP hükümeti tarafından operasyon izni verilmediğini de belirtti.

Hasan Atilla Uğur açılım dönemine dair yaptığı ve sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım alan konuşmasında şu sözleri kullandı:

“2002’DE TERÖR BİTME NOKTASINA GETİRİLMİŞTİ”

“2002 yılında PKK terör örgütü bitme noktasına getirilmişti. İmralı’da yatan bebek katili, kendi örgütünü kendisi satarak 2002 yılında bitme noktasına getirmişti.

“AKP HÜKÜMETİ GELİNCE İBRE TERSİNE DÖNDÜ”

“Türkiye’deki bozguncular bundan çok rahatsızlardı. Ne zaman ki AKP hükümete geldi, 2002 Kasım seçimlerinde ibre tersine dönmeye başladı. Sonrasında geldiğimiz nokta tekrar terör bir yükselme yaptı. Hemen akabinde açılım dedikleri süreç başladı.”

“AKP TARAFINDAN TSK MENSUPLARINA OPERASYON İZNİ VERİLMEDİ”

Sözde açılım sürecinde PKK terör örgütü mevcudunu 4 katına çıkardı. TSK mensuplarına her türlü istihbarata rağmen operasyon izni verilmedi. Kim tarafından, AKP hükümeti tarafından.

Neticede akil adamlar, Diyarbakır’da Şivan Perverlerin, peşmerge bozuntusu Barzani’nin Alayla, Valayla karşılanması.”

ERDOĞAN’IN AÇILIM DÖNEMİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Videoda Atilla Uğur’un bu sözleri yer alırken sonrasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barzani ve Şivan Perver ile ilgili sözleri yer aldı.

Erdoğan, “Değerli dostum Mesut Barzani’yi Diyarbakır’da misafir ediyoruz. Nihayet, hoş geldin Şivan Perver diyoruz” cümlelerini kullandığı görülüyor.

Videoda, Şivan Perver’in bebek katili Öcalan ile ilgili övgü dolu sözleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kullandığı ifadeler yer aldı.