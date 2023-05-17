Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur’un Ergenekon kumpasındaki savunması gündem oldu

Terörist Apo'yu sorgulayan, emekli albay Hasan Atilla Uğur'un "Ergenekon denilen dava Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmek amacıyla belli mihraklar tarafından, Fethullahçılar tarafından tertiplenmiştir." sözleri binlerce kez paylaşıldı.

Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur’un Ergenekon kumpasındaki savunması gündem oldu

Editör: Barış ATAKAN

Babala TV kurucusu, müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur, emekli bir subay olmasının dışında Fetullahçı Terör Örgütü’nün kumpasına maruz kalmış olmasıyla da biliniyor.

Emekli Albay Uğur’un Ergenekon kumpasının karar duruşmasında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

21 Haziran 2013 tarihli mahkemede, bütün hayatını Türk milletine ve Türk vatanına adamış bir Türk subayı olduğunu ifade eden Uğur, şöyle devam ediyor:

“5 yıldır burada çok enteresan şeyler yaşadım. En fazla üzüntüm arkadaşlardan belki bir daha göremeyeceğiz onlardan ayrılmak olacak çünkü cezaevi şartları belli ancak ben hiçbir zaman kafamı eğmedim hiçbir şekilde dik duruşumu değiştirmedim.”

"VERECEĞİNİZ HÜKÜM YOK HÜKMÜNDEDİR"
Hasan Atilla Uğur, kumpas davasındaki son sözlerini şöyle noktalıyor:

“Burada ne komedilerin yaşadığını biliyoruz. Şunu açıkça söyleyeyim; Ergenekon denilen dava Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmek amacıyla belli mihraklar tarafından, Fethullahçılar tarafından -ki biliyoruz kimlerin ne olduğunu, hiç unutmayacağız onu da söyleyeyim- tezgahlanmış bir davadır. Onun için sizin vereceğiniz hükmün benim açımdan hiçbir kıymet-i harbiyesi yok.”

Uğur'un sözlerinin paylaşıldığı video, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Oğuzhan Uğur'un çağrısına yanıt
Oğuzhan Uğur Sinan Oğan'a sorulan 2. tur sorusunu paylaştı. ‘Açık konuşacağım’ deyip cevapladı
Oğuzhan Uğur sosyal medyada depremzedelere yapılan yorumlara isyan etti. 'Siz neden AKP karşıtısınız'
Oğuzhan Uğur’un ‘tek başıma 3 simit yedim’ diyen eski AKP’li gence verdiği yanıt olay oldu
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı