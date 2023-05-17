Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur’un Ergenekon kumpasındaki savunması gündem oldu

Editör: Barış ATAKAN



Babala TV kurucusu, müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur, emekli bir subay olmasının dışında Fetullahçı Terör Örgütü’nün kumpasına maruz kalmış olmasıyla da biliniyor.



Emekli Albay Uğur’un Ergenekon kumpasının karar duruşmasında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.



21 Haziran 2013 tarihli mahkemede, bütün hayatını Türk milletine ve Türk vatanına adamış bir Türk subayı olduğunu ifade eden Uğur, şöyle devam ediyor:



“5 yıldır burada çok enteresan şeyler yaşadım. En fazla üzüntüm arkadaşlardan belki bir daha göremeyeceğiz onlardan ayrılmak olacak çünkü cezaevi şartları belli ancak ben hiçbir zaman kafamı eğmedim hiçbir şekilde dik duruşumu değiştirmedim.”



"VERECEĞİNİZ HÜKÜM YOK HÜKMÜNDEDİR"

Hasan Atilla Uğur, kumpas davasındaki son sözlerini şöyle noktalıyor:



“Burada ne komedilerin yaşadığını biliyoruz. Şunu açıkça söyleyeyim; Ergenekon denilen dava Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmek amacıyla belli mihraklar tarafından, Fethullahçılar tarafından -ki biliyoruz kimlerin ne olduğunu, hiç unutmayacağız onu da söyleyeyim- tezgahlanmış bir davadır. Onun için sizin vereceğiniz hükmün benim açımdan hiçbir kıymet-i harbiyesi yok.”



Uğur'un sözlerinin paylaşıldığı video, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.