Apo'yu sorgulayan komutan Hasan Atilla Uğur 4 gerçek din adamını açıkladı. "Tarikatlar onları hiç sevmez" dedi

Editör: Özlem KIRAL

Babala TV kurucusu, müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Uğur’un babası olan ve terörle mücadele aktif görev yapan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, geçmiş dönemlerde yaşamış, tarikatlar tarafından sevilmeyen gerçek 4 din adamının karakteristik özelliklerini açıkladı.

Tarikatlarda “biat etmenin” önemine değinen Uğur, tarikatların gerçek din adamlarını neden sevmediğini bir bir sıraladı.

Tarikatlarda şeyhe ve şıha biat etmenin önemine değinen Uğur, buralarda haksızlığın, usulsüzlüğün, tacizin ve her türlü şerefsizliğin içinde bulunduğunu söyledi. Gerçek din adamlarının sevilmeme nedenini ise şu sözlerle sıraladı:

“YURDUMUZU İŞGAL EDEN DÜŞMANA KARŞI SAVAŞMAYAN KAFİRDİR”

İstanbul’da dürrizadeler şunlar bunlar fetvalar veriyorlar, “Kuvayi Milliye görüldüğü yerde vurulmalıdır. Katleri vaciptir.” İdama mahkum ediliyorlar. Yakalandıklarında yargılanmak kaydıyla falan diyerek imzalıyor. Ortalık böyle karmakarışık, İngilizler ayakta. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ne yapıyor biliyor musun? Bir fetvada o yayınlıyor. Diyor ki yurdumuzu işgal eden düşmana karşı savaşmayan kafirdir diyor. Düşüne biliyor musun? Din adamı bu.

“BUNLARA BİAT EDECEKSİN”

Bunlar şimdi hiç sevmezler Mehmet Rıfat Börekçi’yi. Hiç sevmezler. Elmalılı Hamdi Yazır’ı da hiç sevmezler. Bunlar gerçek din bilgini, alim. İbn-i Sina’yı da sezmezler bunlar. İbn-i Haldun’u da sevmez. İbni-i Rüştü de sevmezler. Gerçekten din alimlerini sevmezler bunlar. Neden? Çünkü şeyhe biat edeceksin. Şıha biat edeceksin. O ne derse onu yapacaksın. Her türlü taciz olacak. Her türlü şerefsizlik olacak. Haksızlık olacak. Bunlara biat edeceksin. Onun için sevmezler.