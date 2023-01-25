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Apple acil çağrısı yaptı: Hemen bu güncellemeyi indirin

iPhone kullanıcılara çağrıda bulunan Apple yeni ve kritik bir güncelleme yaptığını duyurdu. Güncellemenin tüm kullanıcılar tarafından acil olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:43
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Apple acil güncelleme duyurusu yaptı

Apple acil çağrısı yaptı: Hemen bu güncellemeyi indirin
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Apple etkinliğinde iPhone 14 modellerini tanıtan teknoloji şirketi, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sundu.

Şirket, şimdi de iOS 16.3 sürümünü yayınlayarak hem bazı sorunları çözdüğünü ve hem de iPhone'lara yeni özellikler getirdiğini ifade etti.

CİHAZLARA ACİL GÜNCELLEME YAPILDI

iOS 16.3 ile yeni nesil iPhone'ların sorununu çözen Apple, eski iPhone'ları için de kritik bir güncelleme yayınladı. Bir güvenlik açığı tespit eden şirket, desteği sona ermesine rağmen bazı telefonlarına iOS 15.7.2 güncellemesini dağıttığını duyurdu.

Bu güncellemenin, tüm iPhone 6s serisi, iPhone 7, birinci nesil iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2 ve sonraki modeller, iPad 5.nesil ve sonraki modeller, iPad 4 mini ve sonraki modeller ve yedinci nesil iPod için kullanıma sunuldu.

Apple, güvenlik açığını kapatan güncellemenin bir an önce yüklenmesi gerektiğini söylüyor.

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