Apple acil çağrısı yaptı: Hemen bu güncellemeyi indirin

Apple etkinliğinde iPhone 14 modellerini tanıtan teknoloji şirketi, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sundu.

Şirket, şimdi de iOS 16.3 sürümünü yayınlayarak hem bazı sorunları çözdüğünü ve hem de iPhone'lara yeni özellikler getirdiğini ifade etti.

CİHAZLARA ACİL GÜNCELLEME YAPILDI

iOS 16.3 ile yeni nesil iPhone'ların sorununu çözen Apple, eski iPhone'ları için de kritik bir güncelleme yayınladı. Bir güvenlik açığı tespit eden şirket, desteği sona ermesine rağmen bazı telefonlarına iOS 15.7.2 güncellemesini dağıttığını duyurdu.

Bu güncellemenin, tüm iPhone 6s serisi, iPhone 7, birinci nesil iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2 ve sonraki modeller, iPad 5.nesil ve sonraki modeller, iPad 4 mini ve sonraki modeller ve yedinci nesil iPod için kullanıma sunuldu.

Apple, güvenlik açığını kapatan güncellemenin bir an önce yüklenmesi gerektiğini söylüyor.