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iPhone 15 internet hızını artırmak için 6E teknolojisini kullanacak

Apple'ın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların kablosuz bandı destekleyen ve internet hızlarını artıran en son Wi-Fi standardı olan Wi-Fi 6E bağlantısını da desteklediği biliniyor. iPhone 15 serisinin de Wi-Fi 6E'yi destekleyeceği düşünülüyor.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:07
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İnternet hızı için iPhone 15 cihazlarda farklı bir yöntem uygulandı

iPhone 15 internet hızını artırmak için 6E teknolojisini kullanacak
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iPhone 14 tanıtımı öncesinde internet hızıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyordu ancak teknoloji analistleri konuyla ilgili sızıntılar yapınca cihaza dair detaylar yayılmaya başladı.

iPhone 15 için yapılacak bir Wi-FI 6E yükseltmesi, Apple’ın birinci nesil karma gerçeklik başlığını bu yıl piyasaya sürmesinin beklenmesinden dolayı daha tutarlı bulundu. Apple'ın AR/VR başlığının Wi-Fi 6E'yi desteklemesi bekleniyor ve kablosuz bağlantı standardı, Apple'ın ekosisteminde önemli bir bileşen olabilir.

Apple, karma gerçeklik başlığının nasıl çalışacağını henüz açıklamamış olsa da, bu deneyimin genelinde Wi-Fi’nin büyük bir rol oynayacağı tahmin edilebilir. Wi-Fi, sadece VR uygulamalarının keyfini çıkarmak için başlığın internete bağlanmasını sağlamayacak, aynı zamanda Mac, iPhone ve iPad ile veri paylaşımı yapılmasından da sorumlu olacak.

iPhone 15'e gelecek Wi-Fi 6E desteğini doğrulamanın bir yolu bulunmuyor. Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley, 2023 iPhone'larının daha hızlı bir Wi-Fi sistemine sahip olacağına inanıyor. Ancak analistler, hangi iPhone 15 modellerinin Wi-Fi 6E'yi destekleyeceğini belirtmedi.

HANGİ CİHAZLAR WİFİ 6E ÖZELLİĞİ ALABİLİR

iPhone 14 ile beraber ortaya çıkan yeni satış modeli de işleri biraz daha karışık hale getiriyor. iPhone 14 serisi ile beraber Apple, Pro olmayan modelleri ve Pro modelleri birbirlerinden çok daha farklı konumlara yerleştirdi. Şimdiyse iPhone 15 Pro Max (ya da Ultra) ve iPhone 15 Pro arasındadaki farkın da belirginleşmesi bekleniyor. Yani yeni Wi-Fi standardı sadece Pro Max'te yer alabilir.

Bu arada, Wi-Fi 6E desteğinin tek başına daha hızlı internet ve daha düşük gecikme ve sinyal paraziti için yeterli olduğunu söylemek doğru olmaz. Bunun yanı sıra, evinizde veya ofisinizde Wi-FI 6E'yi destekleyen nispeten yeni bir yönlendiriciye (veya modeme) sahip olmanız gerekiyor.

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