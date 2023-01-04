4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Akıllı saatlere bomba özellik. Piyasadaki dengeler bozulacak

Akıllı saatlere bomba özellik. Piyasadaki dengeler bozulacak

Apple’ın 2024’te mikro LED ekrana sahip yeni bir üst düzey akıllı saat piyasaya süreceği öğrenildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:31
Takip Et

Apple akıllı saatlere led özelliği getiriyor

Akıllı saatlere bomba özellik. Piyasadaki dengeler bozulacak
+
Aa
-

Donanım Günlüğü’nden yer alan bilgilere göre, Apple akıllı saatlere led özelliği getiriyor.  Mikro LED ekranlı Apple Watch bilgisi Hong Kong yatırım şirketi Haitong International Securities için bir araştırma notunda yapıldı.

Yeni Apple Watch’un, OLED ekranlı mevcut modellere kıyasla daha fazla parlaklık sağlaması beklenen daha büyük bir 2,1 inç mikro LED ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Mikro-LED teknolojisi, daha az güç tüketirken yüksek çözünürlük ve parlaklık sunabilmesi nedeniyle sektörde ilgi görüyor. Bu modelin Eylül 2022’de piyasaya sürülen Watch Ultra’nın yeni bir versiyonu olma ihtimali yüksek olduğu bildirildi. 

Mikro-LED ekrana ek olarak, yeni saatin başka yükseltilmiş özellikler ve iyileştirilmiş performans sunması bekleniyor. Şu anda hangi özel iyileştirmelerin dahil edileceği belli değil, ancak yeni saatin gelişmiş kondisyon takibi ve muhtemelen yeni sağlık özellikleri sunması muhtemel.

Apple’ın 2024 ürünlerine yönelik planları gelecekte değişebilir. Bununla birlikte, mikro LED ekrana ve daha düşük fiyatlı AirPod’lara sahip bir Apple Watch olasılığı piyasadaki dengeleri bozacaktır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
1
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
2
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
5
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
6
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Kastamonu Devrekani SYDV Geçici 1 personel alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Hatay Hassa Öğretmenevi işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.