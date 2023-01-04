Akıllı saatlere bomba özellik. Piyasadaki dengeler bozulacak

Donanım Günlüğü’nden yer alan bilgilere göre, Apple akıllı saatlere led özelliği getiriyor. Mikro LED ekranlı Apple Watch bilgisi Hong Kong yatırım şirketi Haitong International Securities için bir araştırma notunda yapıldı.

Yeni Apple Watch’un, OLED ekranlı mevcut modellere kıyasla daha fazla parlaklık sağlaması beklenen daha büyük bir 2,1 inç mikro LED ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Mikro-LED teknolojisi, daha az güç tüketirken yüksek çözünürlük ve parlaklık sunabilmesi nedeniyle sektörde ilgi görüyor. Bu modelin Eylül 2022’de piyasaya sürülen Watch Ultra’nın yeni bir versiyonu olma ihtimali yüksek olduğu bildirildi.

Mikro-LED ekrana ek olarak, yeni saatin başka yükseltilmiş özellikler ve iyileştirilmiş performans sunması bekleniyor. Şu anda hangi özel iyileştirmelerin dahil edileceği belli değil, ancak yeni saatin gelişmiş kondisyon takibi ve muhtemelen yeni sağlık özellikleri sunması muhtemel.

Apple’ın 2024 ürünlerine yönelik planları gelecekte değişebilir. Bununla birlikte, mikro LED ekrana ve daha düşük fiyatlı AirPod’lara sahip bir Apple Watch olasılığı piyasadaki dengeleri bozacaktır.