Apple dahil tüm telefon devlerinin satışı düştü. Sadece bir model yükseldi

Editör: Özlem KIRAL

Samsung, yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki liderlik koltuğuna oturdu.

Akıllı telefon satışında zirvede olan ilk 5 marka açıklanırken Samsung, bir önceki çeyreğe göre pazar payı artışı yaşayan tek üretici olarak kayıtlara geçti.

Apple dahil olmak üzere diğer şirketler bu çeyrekte pazar payı kaybetse de Samsung, yeni amiral gemisi telefonları sayesinde çeyrekten başarıyla çıkmayı başardı.

TrendForce'un yayınladığı yeni pazar verileri, Samsung'un 2023 yılının ilk çeyreğinde %24,6'lık payla akıllı telefon pazarının lideri olduğunu gösterdi.

Bir önceki çeyreğe göre payı %5,5 artarken bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,7 düşüş yaşandı. Apple ilk çeyrekte %21,3'lük pazar payı ile 2. en büyük üretici oldu. Bir önceki çeyreğe göre pazar payı %27,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar payı ise %11,9 oranında azaldı. İki teknoloji devini Oppo (%10,7 pazar payı), Xiaomi (%10,6) ve Vivo (%8,0) takip etti.

Apple ilk çeyrekte %21,3'lük pazar payı ile 2. en büyük üretici oldu. Bir önceki çeyreğe göre pazar payı %27,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar payı ise %11,9 oranında azaldı. İki teknoloji devini Oppo (%10,7 pazar payı), Xiaomi (%10,6) ve Vivo (%8,0) takip etti.