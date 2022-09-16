16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Apple resmen doğruladı. Daha çok reklam gösterilecek

Apple uygulama geliştiricilerine e-posta yoluyla ulaştı. Apple "uygulamada daha çok reklam gösterilecek" iddialarını atmış olduğu e-posta yoluyla doğruladı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:33
Takip Et

Apple kullanıcılarına daha çok reklam göstereceği iddiasını doğruladı

Apple resmen doğruladı. Daha çok reklam gösterilecek
+
Aa
-

Apple, hakkında geçtiğimiz günlerde “belli uygulamalarda daha çok reklam gösterecek” iddiaları yer alıyordu. Apple iddiaları App Store’da kapsamında doğruladı. Bu reklamların ise yaklaşık bir hafta içinde uygulama mağazasında yer alacağı iddia edildi. YouTube ve Netflix gibi platformların ardından Apple’ın reklam adımı pek çok iPhone kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Mart ve Nisan ayları dönemlerinde sistemde reklam olacağı söylentileri bulunmaktaydı. Yaklaşık bir hafta önce Apple tarafınd uygulama geliştiricilerine gönderilen bir e-posta, bu durumu doğruladı. Apple’ın gönderdiği e-postaya göre şirket önümüzdeki günlerde yrni bir etkinlik gerçekleştireceği açıkladı. Bu etkinlikle ise App Store’da reklam bölümüyle ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi.

Apple reklam planıyla ilgili detay vermedi. Gönderilen e-postada etkinliğin, 21 Eylül’de gerçekleşeceği aktarıldı. Bu da yeni planın kullanıcılar üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı.

App Store’da reklamlar için başlıca iki yer bulunmaktadır. Bunlardan biri arama sonuç sayfası, diğeri ise arama sekmesi olarak görülmektedir.

E-postada Apple yeni reklamların nerede olacağını henüz belirtmedi. Önceki söylentilere göre iki farklı yerde reklam olacağı bilinmektedir. Bunlardan biri App Store ana sayfasındaki ‘Bugün’ sekmesi altında, diğeri ise Apple ürün sayfasında ‘Beğenebilirsiniz’ kısmında yer alacağı ifade edildi.

2022’de yalnızca reklam gelirinin Apple’a 5 milyar dolarlık gelir katkısı sağlaması beklentiler arasındadır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
2
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
3
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
4
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
5
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
6
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
7
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.