Apple resmen doğruladı. Daha çok reklam gösterilecek

Apple, hakkında geçtiğimiz günlerde “belli uygulamalarda daha çok reklam gösterecek” iddiaları yer alıyordu. Apple iddiaları App Store’da kapsamında doğruladı. Bu reklamların ise yaklaşık bir hafta içinde uygulama mağazasında yer alacağı iddia edildi. YouTube ve Netflix gibi platformların ardından Apple’ın reklam adımı pek çok iPhone kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Mart ve Nisan ayları dönemlerinde sistemde reklam olacağı söylentileri bulunmaktaydı. Yaklaşık bir hafta önce Apple tarafınd uygulama geliştiricilerine gönderilen bir e-posta, bu durumu doğruladı. Apple’ın gönderdiği e-postaya göre şirket önümüzdeki günlerde yrni bir etkinlik gerçekleştireceği açıkladı. Bu etkinlikle ise App Store’da reklam bölümüyle ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi.

Apple reklam planıyla ilgili detay vermedi. Gönderilen e-postada etkinliğin, 21 Eylül’de gerçekleşeceği aktarıldı. Bu da yeni planın kullanıcılar üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı.

App Store’da reklamlar için başlıca iki yer bulunmaktadır. Bunlardan biri arama sonuç sayfası, diğeri ise arama sekmesi olarak görülmektedir.

E-postada Apple yeni reklamların nerede olacağını henüz belirtmedi. Önceki söylentilere göre iki farklı yerde reklam olacağı bilinmektedir. Bunlardan biri App Store ana sayfasındaki ‘Bugün’ sekmesi altında, diğeri ise Apple ürün sayfasında ‘Beğenebilirsiniz’ kısmında yer alacağı ifade edildi.

2022’de yalnızca reklam gelirinin Apple’a 5 milyar dolarlık gelir katkısı sağlaması beklentiler arasındadır.