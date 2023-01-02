2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Apple popüler müzik uygulamasını iPhone'lardan kaldırdı

Apple popüler müzik uygulamasını iPhone'lardan kaldırdı

Apple, klasik müzik uygulaması Primephonic'i kaldırdığını duyurdu. Uygulama için açıklama yapmaktan kaçınan teknoloji devinin müzik dinleme konusunda nasıl bir yöntem deneyeceği merak konusu oldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:22
Takip Et

Apple müzik uygulaması Primephonic'i kaldırdı

Apple popüler müzik uygulamasını iPhone'lardan kaldırdı
+
Aa
-

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Apple, özel bir klasik müzik uygulaması yayınlamayı planladığını söyleyerek klasik müzik hizmeti Primephonic’i satın aldığını duyurmuştu. Primephonic’in 2022’de yeni bir uygulama olarak çıkış yapacağını belirten Apple, bir yıl boyunca klasik müzik uygulamasını yayınlayamamıştı.

Primephonic, abonelerin Apple Music’e altı aylık ücretsiz erişim hakkı kazanması sonucunda Eylül ayında erişime kapatıldı. 2022’de piyasaya sürülmüş olsaydı Apple Music’teki “klasik müzik” kategorisinin yerini alacak ve klasik müzik yayıncılığı için önemli bir oyuncu olacağı ifade edildi.

Apple yeni hizmeti henüz piyasaya sürmedi ve Apple’dan konuyla ilgili olarak herhangi bir güncelleme gelmedi. Uygulamanın kodlarını takip eden geliştiriciler, Apple Music uygulamasının beta sürümlerinde ve Apple sunucularında beklediğini belirtti.

Bu durum uygulamanın geliştirme aşamasında olduğunu gösterdi. Yine de, uygulamanın 2023’te yayınlanıp yayınlanmayacağı veya şirketin klasik müzik planından vazgeçip vazgeçmediği belirsizliğini koruyor. Apple, Primephonic hakkında yorum yapmadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
5
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
6
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
7
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.