Apple popüler müzik uygulamasını iPhone'lardan kaldırdı

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Apple, özel bir klasik müzik uygulaması yayınlamayı planladığını söyleyerek klasik müzik hizmeti Primephonic’i satın aldığını duyurmuştu. Primephonic’in 2022’de yeni bir uygulama olarak çıkış yapacağını belirten Apple, bir yıl boyunca klasik müzik uygulamasını yayınlayamamıştı.

Primephonic, abonelerin Apple Music’e altı aylık ücretsiz erişim hakkı kazanması sonucunda Eylül ayında erişime kapatıldı. 2022’de piyasaya sürülmüş olsaydı Apple Music’teki “klasik müzik” kategorisinin yerini alacak ve klasik müzik yayıncılığı için önemli bir oyuncu olacağı ifade edildi.

Apple yeni hizmeti henüz piyasaya sürmedi ve Apple’dan konuyla ilgili olarak herhangi bir güncelleme gelmedi. Uygulamanın kodlarını takip eden geliştiriciler, Apple Music uygulamasının beta sürümlerinde ve Apple sunucularında beklediğini belirtti.

Bu durum uygulamanın geliştirme aşamasında olduğunu gösterdi. Yine de, uygulamanın 2023’te yayınlanıp yayınlanmayacağı veya şirketin klasik müzik planından vazgeçip vazgeçmediği belirsizliğini koruyor. Apple, Primephonic hakkında yorum yapmadı.