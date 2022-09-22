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Apple üreticilerinden şaşırtan açıklama: Kırık ekran kendi kendine onarılacak

Katlanabilir telefon modeli için çalışan Apple üreticileri, tüm telefonların genel sorunu olan ekran kırılmasına çözüm üretmek için bir araya geldi. Şirket, iPhone ekranların kendi kendine tamir edebilmesini amaçladığını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:45
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Apple üreticisi açıkladı: Kırık ekranlar kendi kendine onarılacak

Apple üreticilerinden şaşırtan açıklama: Kırık ekran kendi kendine onarılacak
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Katlanabilir telefon modeli için çalışmalarını sürdüren Apple, katlanabilir ekranların belli başlı sorunlarını çözmek için çözüm aramaya başladı.

En az beş yıldır katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışan şirket, ekranın katlanabileceği noktaları analiz etti. Bu ekranlarda yaşanabilecek kaçınılmaz aşınma ve yıpranmanın önüne geçebilecek bir teknoloji üzerinde çalışan Apple, iPhone ekranların kendi kendine tamir edebilmesini amaçladığını duyurdu.

Apple’ın yeni patenti, ekranlarda meydana gelebilecek hasarı en aza indirmeyi amaçlarken aynı zamanda hasar gören bölümün kendi kendine yenilenmesini konu aldı.

Patente göre yeni modelin ekranı üç parçadan oluşacak. Cihazın her iki tarafında standart sabit ekranlar yer alırken, katlanan kısımda ise esnek bir ekran bulunmasının planlandığını duyurdu.

Apple, cihaz kullanım sırasında ekranda oluşabilecek eziklerin, çiziklerin veya diğer kusurların sayısını azaltmaya yardımcı olmak için ekran üzerinde kendi kendini onaran bir malzeme katmanına yer verilebileceğini belirtildi.

Apple, kendini yenileyebilen katmanın tıpkı bir elastomer gibi çalışacağını ifade ediyor. Elastomerleri şekilleri bozulmuş olsa da eski hâllerine dönmeleri ile öne çıkan polimer bir madde olarak ifade edebiliriz. Apple böylelikle iPhone ve diğer cihazlarının ekranlarında meydana gelebilecek hasarları tamir etmek istediğini duyurdu.

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