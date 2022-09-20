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Apple App Store'daki uygulamalara zam yaptı

App Store fiyatlarının bazı ülkelerde değiştiği ortaya çıktı. Euro'nun kullanıldığı ülkelerde Dolar’a karşı güç kaybetmesi ile zamlarla karşı karşıya kalındığı bildirildi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:41
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Apple App Store'a zam yaptı

Apple App Store'daki uygulamalara zam yaptı
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Apple, Euro kullanan tüm ülke ve bölgelerde App Store uygulamalarının ve uygulama içi satın alımların fiyatlarının artacağını açıkladı. Şirket tarafından Euro bölgesi ülkelere ek olarak; Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç ve Vietnam’da da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarının artırılacağı duyuruldu.

Apple Euro şirketlerine zam yaparken Karadağ'ı aralarından ayırdı. Bu ülkede de zam yapılsa bile fiyatların uro bölgesi ile değişkenlik gösterdiğini söyledi. Apple’ın neden böyle bir yol izlediği belli değilken bu zamların diğer ülkelere yansıyıp yansımayacağı konusundan şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

APP STORE FİYATLANDIRMASI NASIL YAPILIR

Apple, geliştiricilere uygulamalarını fiyatlandırabilecekleri önceden ayarlanmış katmanlar sunuyor. Geliştiriciler de uygulamaları için belirledikleri katmanlarda fiyat verebilmektedir.

Euro bazında artacak olan katmanların fiyatları ortalama yüzde 20 olarak ifade edildi.

Bu durumda 0.99 Euro‘luk fiyatı bulunan bir uygulamaya Avrupalı müşteriler bundan sonrasında 1.19 Euro ödeme yapmak zorunda kalacak.

Otomatik olarak yenilenen aboneliklerin ise bu fiyat artışından etkilenmeyeceği ifade edildi.

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