Akıllı saati denize düşmüştü. Sahibi bulunca şok oldu

San Paulo'da Apple Watch'unu suya düşüren bir öğretmen, bir gün geçtikten sonra akıllı saatini çalışır halde buldu.

Kaza algılama gibi özellikleriye birçok insanın hayatını kurtarmasıyla nam salan Apple Watch, suya dayanıklılık derecesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yayınlanan raporda, sağlam bir şekilde sahibine teslim edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Jefferson Rocha adlı öğretmen, Rio de Janeiro kentinden yelkenli bir gezide yüzdüğü esnada Apple Watch'unu kaybetti. Saatin yüzerken kendiliğinden çıktığına yönelik iddiaların yer aldığı raporda, öğretmenin Find My uygulaması ile akıllı saatini izlediğini ancak belirli bir süre sonra izini kaybettiği de aktarıldı.

Saati bulan kişi Instagram üzerinden akıllı saatin sahibi ile iletişime geçti.

50 yaşındaki dalgıç tarafından bulunan saat kısa sürede Rocha'ya teslim edildi. Apple Watch'ın sahibi "Mutluyuz çünkü dünyada hâlâ iyi insanlar var. Kendisi ve ailesi gibi dürüst, iyi huylu insanlar olduğu için sadece Tanrı'ya şükredebilirim." dedi.