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iPhone 15 serisinde bir ilk. Dokunmatik sensör geliyor

Apple'ın piyasaya sürmesi beklenen iPhone 15 serisine dair yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 15 Pro modelinde ses tuşları kalkacak, yerine dokunmatik bir sensör gelecek.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 06:48
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iPhone 15 ile yan tuşlar dokunmatik olacak

iPhone 15 serisinde bir ilk. Dokunmatik sensör geliyor
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Eylül ayında Apple tarafından tanıtmasını beklenen iPhone 15 serisi ile ilgili bazı iddialar geliyor. Daha önce tasarımlarıyla ilgili birçok detay ortaya çıkmıştı.

9to5Mac’in haberine göre bu kez ses tuşlarıyla ilgili ilginç bir tasarım söz konusu olduğu ifade edildi. İddiaya göre iPhone 15 Pro’da bulunacak olan ses tuşları kalkacak.

DOKUNMATIK SES AÇMA KAPAMA TUŞU IPHONE 15 İLE HAYATIMIZA GİRECEK

iPhone 15 ailesinin üst segmentinde yer alacak olan iPhone 15 Pro’nun ses tuşları olmayacak. Bunun yerine cihazın yan tarafında tek bir adet dokunmatik tepkimeli sensör bulunacak.

Bu sensöre dokunulduğunda kısma göre sesi kısacak veya artıracak. Sessize alma butonu ise artık çentik gibi oynatarak değil, basılarak kullanılacak.

ELDİVENLERLE BİLE KULLANILABİLECEK

BGR'ın aktardığı ve sektördeki kaynaklar tarafından doğrulanan bazı bilgilere göreyse bu dokunmatik sensör, orijinal Apple kılıflarıyla ve eldivenlerle de uyumlu çalışacak. Böylece kılıflarda eli rahatsız edecek girintiler olmayacak ve eldiven kullanırken de bu yeni sensörler kullanılabilecek.

Reddit ve 4Chan forumlarında yer alan bazı iddialara göreyse Apple mühendisleri benzer bir teknolojiyi gelecek nesil iPhone'ların ekranlarında da kullanabilir. Bu sayede telefonu kullanmak için eldiveni çıkarma alışkanlığı da tarihe karışabilir.

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