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IPhone 15’e o buton geliyor. Tek tuşla yapılabilecek

iPhone 15 Pro ve Pro Max’te özelleştirilebilecek butonun geleceği öğrenildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 15:08
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IPhone 15’e özelleştirilmiş buton geliyor

IPhone 15’e o buton geliyor. Tek tuşla yapılabilecek
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Apple iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde bir dizi yeni işlevsellik sağlayacak bir buton üzerinde çalışıyor.

Ses açma/kapama anahtarının yerine geçecek bu buton el feneri, düşük güç modu ve kamera deklanşörü gibi özelliklerin kullanıma geçmesini sağlayacak.

Yeni butonu klasiklerden ayıran şey ise kapasitif ve düşük enerjili mikroişlemciye sahip olması. Kullanıcılar, buton hassasiyetini özelleştirebilecek ve eldivenle çalışacak.

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde bulunacak düşük enerjili çip, telefonun pili tamamen bitmiş olsa bile NFC, Bluetooth ve UW çiplerine güç sağlayacak.

Özellikle programlanabilir eylem düğmesi, kullanıcıların menüler arasında gezinmeden popüler özelliklere hızlı şekilde erişmesine olanak tanıyacak.

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