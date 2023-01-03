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Google vatandaşları dolandıcırılardan koruyacak. Yeni özelliği açıklandı

Google artık şüpheli istenmeyen aramaları işaretleyeceğini ve bunları büyük bir kırmızı ünlem işaretiyle birlikte açıkça etiketleyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:32
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Google şüpheli ve istenmeyen aramaları engelleyecek

Google vatandaşları dolandıcırılardan koruyacak. Yeni özelliği açıklandı
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Elde edilen bilgilere göre, spam aramalar ve kısa mesajlar bir yıldır büyük bir sorun oldu ve yakın zamanda ortadan kalkmayacaklar. FCC’ye göre ABD’deki tüketiciler ayda yaklaşık 4 milyar otomatik arama alıyor ve Amerikalılar dolandırıcılık nedeniyle yaklaşık 30 milyar dolar kaybetti.

Google, yeni özelliği sayesinde kullanıcıları “istenmeyen aramalardan ve potansiyel olarak zararlı dolandırıcılıklardan” korumaya yardımcı olacak.

“Spam olduğundan şüphelenilen arama” yazan yeni etiket, yalnızca gelen arama ekranında değil, aynı zamanda ileride başvurmak üzere arama geçmişinde de görünecek. Aramanın istenmeyen posta olduğunu onaylarsanız, bu numaradan gelecek tüm aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilecek ve tüm arama geçmişi girişleri istenmeyen posta klasörüne gönderilecek.

Ancak numaranın gerçek olduğunu ve spam arayan olmadığını onaylarsanız, bu numara için uyarı bir daha görüntülenmeyecek.

Google, bu özellik için spam arayanları belirlemek üzere ekosistemi genelinde spam aramaları belirlemekten sorumlu olan aynı yapay zekayı kullanıyor.

Görünüşe göre, bu yapay zeka, teknoloji devi için ayda milyarlarca istenmeyen aramayı filtreliyor.

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