Araç alacak emeklilere ÖTV indirimi yolda. Otomotiv piyasasını hareketlendiren gelişme

Engellileri otomobil alımlarında uygulanan ÖTV muafiyetine benzer bir uygulamanın emekliler içinde hazırlandığı haberi otomotiv dünyasını hareketlendirdi. Yapılan düzenleme ile emeklilere prim gün sayılarına göre yüzde 30 ile yüzde 50 arasında vergi indirimi yapılarak. Ancak emeklilere vergi indirim yapılan araç modelleri sınırlandırılacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni gelişme araç piyasasını etkilemeye başladı. Meclis tarafından onaylanması beklenen yeni düzenleme, emeklilere araç alımlarında ÖTV muafiyeti imkanı verecek. Bu düzenleme ile birlikte emeklilerin ara almaları halinde ekonomik destek verilecek.

Hayata geçirilmesi beklenen uygulamayla emekliler, SGK prim gün sayılarına ve emekli maaşlarına bağlı olarak ÖTV indirimi alacak. Bu indirimler ise yüzde 30 ile yüzde 50 arasında sınırlandırılacak.

Emekliye yapılacak ÖTV indirimi oranı 5400 prim günü gibi kriterlere göre hesaplanacak. Yani prim gün sayısı çok olan emekli daha yüksek oranda vergi indirimi alacak. Henüz detayları açıklanmayan çalışma için resim açıklama bekleniyor.

Emekliye ÖTV indirimi yapılacak araç modellerinin ise Fiat, Dacia, Renault, Hyundai markalarda belli modellerde olacağı belirtiliyor.