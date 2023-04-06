Fenerbahçe Jesus'la gelecek sezon için anlaşma sağladı. Detayları Altan Tanrıkulu açıkladı

Beşiktaş derbisindeki hezimet sonrası Fenerbahçe'de tüm eleştiri okları Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus'a çevrildi.

Tribünlerden yükselen istifa seslerine rağmen Ali Koç'un Jorge Jesus'la gelecek sezon için anlaştığı ortaya çıktı.

Spor yazarı Altan Tanrıkulu Tivibu'daki programında Ali Koç-Jesus görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Tanrıkulu, "3 saatlik toplantının sonunda Ali Koç, Jorge Jesus'a uzun soluklu bir sözleşme teklif etmiş. Jesus da bu teklifi kabul etmiş" diyerek gündeme bomba gibi düşen açıklamada bulundu.