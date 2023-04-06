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Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç planı devreye girecek

Atilla Gökçe "Anlatıldığına göre Başkan Ali Koç, görevi bırakabileceğini, ancak eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığı halinde kendisinin de aday olacağını söylüyor" ifadeleriyle gündem yarattı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 13:55
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Atilla Gökçe'den Ali Koç iddiası

Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç planı devreye girecek
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Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelere dair bir yazı kaleme aldı. 

Gökçe yazısında, "Beşiktaş yenilgisinden sonra üç saatlik değerlendirme ve tartışma toplantısında “olağanüstü kongre” de konuşuluyor" diyerek Fenerbahçe'deki flaş gelişmeyi aktarı.

İşte Gökçe'nin yazısının bir bölümü:

Derbi maçı kaybedebilirsin, yine de ayakta durman, dağılmaman gerekir. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında uğradığı yenilginin artçılarıyla da zor günler yaşıyor. Bir çok nedenle dağılma tehlikesi var.

Başkan Ali Koç ve yönetici arkadaşlarının Samandıra’yı bütünüyle Jorge Jesus’a bıraktıkları, orada kendi varlıklarını unutturdukları anlatılıyor. Daha da önemlisi, Jesus’a Süper Lig’in ve takımın havasını anlatabilecek bir Türk yardımcının etkinlik alanının dışında kalması. Fenerbahçe’de yöneticilik yapmış bir dostum, "Mert Hakan takımın abisi…

"BÜYÜK KAYIP"

Kolunda yasaklara rağmen bilezik taşıyor. Rakip oyuncular ve hakemle tartışıyor, arkadaşlarını koruyor ama yerli veya yabancı bir oyun lideri yok. Takım kimliğini koruyacak ve geliştirecek aktörler gönderildi" diyor. Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel ve Selçuk Şahin’in de kulüpten ayrılması bu anlamda önemli kayıp olarak örnekleniyor. Bu görüş sahipleri, ‘Caner Erkin bile oynasın, oynamasın takım kimliğini koruyabilirdi’ diyorlar.

Dahası Belözoğlu sonrasında İsmail Kartal’ın bu kimliğe dayalı teknik adamlığını Jesus’a göre çok daha yararlı buluyorlar. Beşiktaş (2-4) yenilgisinden sonra üç saatlik değerlendirme ve tartışma toplantısında “olağanüstü kongre” de konuşuluyor. Anlatıldığına göre Başkan Ali Koç, görevi bırakabileceğini, ancak eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığı halinde kendisinin de aday olacağını söylüyor.

 

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