Arap liderden Erdoğan’ı kızdıracak Hamas açıklaması

Bahreyn Kralı’ndan Erdoğan’ı kızdıracak şok sözler. ''Hamas'ı açıkça ve kesin bir dille kınıyorum'' dedi.

Arap liderden Erdoğan’ı kızdıracak Hamas açıklaması

Haber3'ün haberine göre, İsrail ile Filistin arasında, 7 Ekimden beri çatışmalar sürerken, dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Bahreyn Kralı Salman bin Hamed bin İsa el-Halife'nin Filistin hakkındaki açıklaması gündem yarattı. Kral yaptığı açıklamada, ''Hamas'ı açıkça ve kesin bir dille kınıyorum'' dedi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e karşı direniş gösteren Hamas'ı kınadı.

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"SİVİLLERİN VE MASUMLARIN YANINDAYIM"

El Halife, "Hamas'ı açıkça kesin bir dille kınıyorum. Ben siyasi duruşun değil, sivillerin ve masumların yanındayım" açıklamasında bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusunun aktardığına göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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