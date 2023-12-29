Araplardan milli marşa büyük saygısızlık. Arabistan'da tüm stadyum İstiklal Marşı'yla inledi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan ve daha ilk günden itibaren tartışma konusu olan Süper Kupa maçı iptal edildi.

Karar, Arap yetkililerin stadyumda İstiklal Marşı okunmasını ve Atatürk posterinin asılmasını yasaklamak istemesi üzerine alındı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra uzun süren görüşmeler neticesinde, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ortak karar alarak sahaya çıkmama kararı aldı.

ARAPLARDAN MİLLİ MARŞA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Karar kesinleşmeden önce stadyumda yer alan taraftarlar duruma tepki göstermek için hep bir ağızdan İstiklal Marşını okumaya başladılar. Ancak stadyum görevlileri o esnada büyük bir saygısızlığın altına imza atarak, taraftarların İstiklal Marşını okuduğu esnada, stadyumdaki müziğin sesini sonuna kadar arttırdı ve Türk taraftarların sesini kısmaya çalıştı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir video paylaşan gazeteci Toygun Atilla’da o anları canlı olarak tüm dünyaya gösterdi.