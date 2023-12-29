Taraftarlardan ATV'ye büyük tepki! Yaşananlarla ilgili tek bir kelime açıklama yapılmadı

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Taraftarlardan ATV'ye büyük tepki! Yaşananlarla ilgili tek bir kelime açıklama yapılmadı
İptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının yayın kanalı olan ATV'nin yayını sürdürmesi ve en ufak bir açıklama yapmaması, taraftarların tepkisine yol açtı.

Bugün saat 20.45'te oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı iptal edildi.

Arapların Atatürk tişörtlerini giymesine izin vermemesinin ardından, Galatasaray ve Fenerbahçe aldığı ortak kararla maça çıkmadı.

Mücadelenin yayın kanalı olan ATV'nin ise yayını sürdürmesi ve herhangi bir açıklama yapmaması, taraftarlardan tepki aldı.

Süper Kupa'nın iptal olmasına rağmen, ATV kanalında halen maç yorumu yapıldığı görüldü.

Bu durum ise futbolseverleri kızdırdı.

Taraftarlardan şu şekilde yorumlar geldi;

''Maç iptal oldu A Spor, A Haber ve ATV hala maç başlayacak zannediyor yazık''
''Maç oynansın diye çırpınan ATV çalışanları gitmişken Arabistan'da kalsın.
''ATV ve A Spor'a göre maç hala oynanacak''
''ATV'nin yayında hiç bir sorun yokmuş gibi devamına gıcık olan sadece ben miyim?''

HİÇ BİR AÇIKLAMA YAPILMADAN DİZİ AÇILDI

Bu gelişmeler sonrası ATV, hiç bir açıklama yapmadan yayın akışına dizi ile devam etti.

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