TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak açıklamasındaki nazik dil ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından ortak olarak yaptıkları resmi açıklamada yaşanan 'organizasyondaki aksaklıklar' ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na yapılan teşekkür ifadeleri yer almış ve yapılan bu açıklama büyük tepki toplamıştı.

TFF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü UNUTTU

Süper Kupa finalinin organizasyon haklarının para karşılığında Suudi Arabistan’a verilmesi, TFF'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutması ve son dakikada ortaya çıkan kriz ve anlaşmazlıklar iptal kararının arkasındaki nedenler olarak açıklandı. TFF'nin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmada yer alan Türk değerlerine saygı taahhüdü ve Atatürk'e ilişkin herhangi bir planın yapılmaması, olayların iyice büyümesine neden oldu.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI MALİ VE HUKUKİ ANLAŞMALARDAN DOĞACAK ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILMIŞ

Diplomasi trafiği ve yapılan pazarlıklar sonucunda, TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından ortak yapılan açıklamada, 'organizasyondaki aksaklıklar' nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiği ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonuna teşekkür edildiği ifade edildi. Bu ifadeler, maçın iptal edilmesinden sonra yapılan mali ve hukuki anlaşmalardan doğacak zararların önüne geçmek için olduğu öğrenildi.

BÜYÜKEŞİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Türkiye'ye dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşanan olaylar sonrası sağlık sorunları yaşadı ve İstanbul Havalimanı'nda sorulara net yanıtlar vermedi.