27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aras Bulut İynemli'den Köknar Tezay için duygusal paylaşım. Dört gün önce hayatını kaybetmişti

Aras Bulut İynemli'den Köknar Tezay için duygusal paylaşım. Dört gün önce hayatını kaybetmişti

Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden olan ve yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Aras Bulut İynemli, yakın arkadaşı Tezay için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:29
Takip Et

Aras Bulut iynemli dört gün önce hayatını kaybeden Köknar Tezay için duygusal bir paylaşım yaptı.

Aras Bulut İynemli'den Köknar Tezay için duygusal paylaşım. Dört gün önce hayatını kaybetmişti
+
Aa
-

Yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören iş insanı Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata veda etmişti. Tezay'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Aras Bulut İynemli, yakın arkadaşına duygusal bir mesaj ile veda etti.

Aras Bulut İynemli, Köknar Rüştü Tezay ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

'SEN HEP YAŞAYACAKSIN KÖK'

Duygusal bir yazı kaleme alan Aras Bulut İynemli, gönderisinde "Sen hep yaşayacaksın Kök! Seni çok seviyorum güzel adam! Senden sonrası tufan" ifadelerine yer verdi.

'YAŞAMIN HAKKINI ÇOK GÜZEL VERDİN CANIM KÖKNAR'IM'

Aras Bulut İynemli'nin ardından oyuncu Tolga Sarıtaş'da  "Yaşamın hakkını çok güzel verdin be canım Köknar'ım... Senden sonrası tufan" notunu düştü.

'GÜLÜŞLERİMİZİ BİRİKTİRDİK'

Oyuncu Engin Akyürek de "Gülüşlerimizi biriktirdik" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
4
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
5
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
6
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
7
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Tokat'ta orman yangını
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Japonya en büyük sahra hastanesini Gaziantep’te kurdu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
﻿Portekiz'de çalışanlar iş bıraktı tren seferleri aksadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.