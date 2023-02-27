Aras Bulut İynemli'den Köknar Tezay için duygusal paylaşım. Dört gün önce hayatını kaybetmişti

Yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören iş insanı Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata veda etmişti. Tezay'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Aras Bulut İynemli, yakın arkadaşına duygusal bir mesaj ile veda etti.

Aras Bulut İynemli, Köknar Rüştü Tezay ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

'SEN HEP YAŞAYACAKSIN KÖK'

Duygusal bir yazı kaleme alan Aras Bulut İynemli, gönderisinde "Sen hep yaşayacaksın Kök! Seni çok seviyorum güzel adam! Senden sonrası tufan" ifadelerine yer verdi.

'YAŞAMIN HAKKINI ÇOK GÜZEL VERDİN CANIM KÖKNAR'IM'

Aras Bulut İynemli'nin ardından oyuncu Tolga Sarıtaş'da "Yaşamın hakkını çok güzel verdin be canım Köknar'ım... Senden sonrası tufan" notunu düştü.

'GÜLÜŞLERİMİZİ BİRİKTİRDİK'

Oyuncu Engin Akyürek de "Gülüşlerimizi biriktirdik" ifadelerini kullandı.