Aras Bulut İynemli ile Engin Öztürk'ün çapkınlık gecesi! Flaşlar patlayınca şoke oldular

Aras Bulut İynemli ile Engin Öztürk, çapkınlık turundaydı. İkili, Etiler'de trafik ışıklarında bekledikleri sırada flaşların patlamasıyla bir anda şok yaşadı.

Aras Bulut İynemli ile Engin Öztürk'ün çapkınlık gecesi! Flaşlar patlayınca şoke oldular

Aras Bulut İynemli, sabaha karşı 05.00'da arkadaşı Engin Öztürk ile çapkınlık turundaydı.

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İkili, Etiler'de trafik ışıklarında bekledikleri sırada flaşların patlamasıyla bir anda şok yaşadı.

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Snob Magazin'in haberine göre; Araç içerisinde bulunan bayan arkadaşlarını yüzlerini gizlemeye çalıştıkları sırada ön koltukta oturan İynemli ve arka koltukta oturan Öztürk, yaşadıkları şokun etkisiyle tebessüm ederken objektiflere yansıdı.

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Aras Bulut İynemli yakın zamanda sevgilisi Bige Önal'dan ayrılmıştı.

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