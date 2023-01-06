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Aras Bulut İynemli'nin sarı saçları olay oldu! Atatürk dizisi için imaj değiştirmişti

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Atatürk dizisi için hazırlıklarına devam ediyor. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli'nin sarı saçlı hali TikTok'ta ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:40
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Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!

Aras Bulut İynemli'nin sarı saçları olay oldu! Atatürk dizisi için imaj değiştirmişti
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Dijital bir platformda yayınlanacak Atatürk dizisinin çekimlerinde büyük bir efor sarf eden, zaman zaman rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan Aras Bulut İynemli bu süreçte 7 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrılmıştı.

Bige Önal ayrılıkla ilgili "Hassas bir dönemdeyiz. Sizden de rica ediyorum; her zaman benim için çok önemli bir kişi..." derken Aras Bulut İynemli sessizliğini korumaya devam ediyor. 

Bu süreçte gözlerden de uzak kalmaya çalışan Aras Bulut İynemli TikTok'ta ortaya çıktı.

Rolü için imaj değiştiren ve saçlarını sarı yapan başarılı oyuncuyu görenler şoke oldu.
 

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