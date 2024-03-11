Arda Güler Mesut Özil gibi başladı. Görenler şaştı kaldı

Sezon başında 20 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ilk golünü attı.
Uzun süren sakatlık süreci sonrası formasına kavuşan milli futbolcu, Real Madrid'in, Celta Vigo'yu 4-0 yendiği karşılaşmada kapanış golünü attı.
Arda Güler'in, Real Madrid kariyerindeki ilk golü büyük bir tesadüfü de ortaya çıkardı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de Real Madrid kariyerine aynı golle başlamıştı.
Mesut ve Arda'nın gollerini görenler şaştı kaldı.
Sosyal medyada, "İnşallah Arda'nın Real Madrid kariyeri de Mesut Özil gibi olur" yorumları yapıldı.
2010-13 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Mesut Özil 109 maça çıkmış, 19 gol kaydetmişti.
Mesut daha sonra Arsenal'e transfer olmuş, 2021'de de Fenerbahçe'ye gelmişti. Mesut Özil kariyerini Başakşehir formasıyla noktaladı.
Arda Güler ve Mesut Özil, Fenerbahçe'de bir dönem birlikte oynadı.