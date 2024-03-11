Arda Güler öyle bir gol attı ki herkes onu konuşuyor. Ancelotti de konuştu



İspanya La Liga'da Real Madrid'in Celta Vigo'yu yendiği maçta Arda Güler 90. dakikada oyuna girdi, 90+4. dakikada muhteşem bir gole imza attı.

Real Madrid rakibi karşısında 21. dakikada Vincius Junior, Vicente Guaita (Kendi kalesine) ve 88. dakikada Carlos Dominguez'in (Kendi kalesine) attığı gollerle skoru 3-0 yaptı.

90. dakikada Vinicius'un yerine Arda Güler girdi.

90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Arda Güler, nefis bir gole imza attı ve maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

ANCELOTTİ: BURADA ÇOK BÜYÜK GELECEĞİ VAR

Arda Güler'in golü İspanya'da gündem oldu. İspanyol basını buna geniş yer ayırırken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de maçtan sonra açıklama yaptı.

Ancelotti, şunları söyledi:

"Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz."

Real Madrid taraftarları da "Arda Arda" diye tezahürat yaparken, Marca gazetesinde çıkan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi."

As gazetesi "Güler, partiyi bitirdi. Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti." diye yazdı.