Arda Güler yine oynamadı. Ancelotti herkesi hayal kırıklığına uğrattı

La Liga’nın 19. Haftasında lider Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanan maçta Eflatun Beyazlılar rakibini Rüdiger’in 78. Dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Sezon başında katıldığı Real Madrid’de ard arda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler’in bu maçta da tercih edilmemesi taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Sakatlığını atlattığı açıklanan ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler’in sonradan oyuna girmesine kesin gözüyle bakılıyordu.