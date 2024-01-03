Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması
Trabzonspor basında çıkan haberlerin aksine Elneny ve Kampl ile ilgilenmediklerini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Mohamed Elneny ve Kevin Kampl’ın transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcular Mohamed Elneny ve Kevin Kampl'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Bu ve bunun gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerine yer verildi.

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