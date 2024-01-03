Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü Eren Bozdaş açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü Eren Bozdaş açıkladı
Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörü ile çıkmak isteyen Beşiktaş başa getireceği ismi belirledi.

Eren Bozdaş-YENİÇAĞ

Rıza Çalımbay’ın ayrılığı sonrası, yeni teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yeni teknik direktörünü belirledi.

Bruno Genesio’nun 3.5 milyon euro maaş talep etmesi sonrası rotasını değiştiren siyah-beyazlı yönetim, Giovanni van Bronckhorst ismine yöneldi.

Görüşmeler sırasında maaş konusunu gündeme getirmeyen Bronckhorst ise Hollanda 2. Ligi’nde görev yapan, kendisine yakın bir ismin ekibine dahil edilmesini istedi.

Hollandalı teknik adamın bu talebi ardından mest olan siyah-beyazlılar Bronckhorst’a olumlu yanıt verdi.

Nihai teklifini iletip beklemeye geçen Beşiktaş yönetimi anlaşmanın kısa sürede tamamlanmasını planlıyor.

Teknik direktörlük kariyerine efsanesi olduğu Feynoord’da başlayan Giovanni van Bronckhorst, Guangzhou ve Glasgow Rnagers’ın hocalığını yaptı.

48 yaşındaki Bronckhorst teknik adamlığı boyunca, 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası ve 1 İskoçya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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