Preimier Lig ekibi Jose Mourinho'yu istiyor

Gazeteci Dean Jones’un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United menajeri Eddie Howe’nin görevine son vermeyi düşünüyor.

HEDEF JOSE MOURINHO

Arap sermayesi tarafından satın alındıktan hedefini şampiyonluk olarak belirleyen İngiliz ekibi Howe’nin ayrılışı sonrası göreve Jose Mourinho’yu getirmek istiyor.

PREMIER LİG'İ 2 KEZ KAZANDI

Premier Lig’de daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham’ı çalıştıran Portekizli teknik direktör 2 kez Premier Lig 1 kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

ROMA'DA HARİKALAR YARATMIŞTI

Halihazırda Roma'nın başında bulunan Mourinho burada UEFA Konferans Ligi'ni kazanmış Avrupa Ligi'nde ise final oynamıştı.