Şehitlerimizi anmayan federasyona cevabı yine taraftar verdi. Tribünde başladı herkes hazır ola geçti. Salon İstiklal Marşı'mızla inledi

Kaynak: Haber Merkezi
Şehitlerimizi anmayan federasyona cevabı yine taraftar verdi. Tribünde başladı herkes hazır ola geçti. Salon İstiklal Marşı'mızla inledi
Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda tüylerimizi diken diken eden bir an yaşandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda; Pence-Kilit operasyonu kapsamında verdiğimiz şehitlere rağmen saygı duruşuna izin vermemişti. Bursasporlu taraftarlar da şehitlerimizi anmayanlara inat Petkim maçında İstiklal Marşı’mızı en yüksek sesle okumuştu.
Pınar Karşıyaka taraftarı da şehitlerimizi unutmadı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rio Breogan maçı başladıktan sonra tribünler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı söylemeye başladı. Tam da bu sırada oyun faul nedeniyle durmuştu. Tribünlerden gelen ses iyice yükselince oyuncular da durumun farkına vardı ve bir anda esas duruşa geçti.
İstiklal Marşı'mız tamamlandıktan sonra karşılaşma alkışlar eşliğinde kaldığı yerden devam etti.
Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 89-85 yendi ikinci maç için avantaj elde etti. İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna kalacağı eşleşmede ikinci karşılaşma 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Pınar Karşıyaka: 89 - Rio Breogan: 85
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Gvidas Gedvilas (Litvanya) Alexandre Deman (Fransa)
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi, Jaylon Brown 9, Martin 10, Vitto Brown 7, Carey 16, McCollum 25, Furkan Haltalı 7, Hakan Sayılı 2, Hilliard 13
Rio Breogan: Garcia 9, McLemore 17, Momirov 19, Nakic 6, Sajus 6, Fernandez 16, Jogela 2, Polite, Sergi Quintela 4, Rudan 6
1. periyot: 24-20
Devre: 52-39
3. periyot: 73-62

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