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Arda Turan'a vergi kaçırma şoku: Soruşturma açıldı

Arda Turan hakkında İspanya'da savcılığın iki suçtan dava açılmasını talep ettiği belirtildi

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:01
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Arda Turan'ın başı dertte

Arda Turan'a vergi kaçırma şoku: Soruşturma açıldı
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İspanya'da Sport gazetesi bir dönem Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giyen eski futbolcu Arda Turan hakkında vergi suçu nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını ileri sürdü.

Arda Turan’ın 2015’te 499 bin 740 bin euro, 2016’da 328 bin 351 euro vergi kaçırdığı haberde yer aldı. Arda Turan'ın mahkemeye çıkabileceği de ifade edildi.

Arda Turan, 2011 yılında Galatasaray’dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid’e, 4 yıl sonra da 2015’te 34 milyon euroya Barcelona’ya transfer olmuştu.

Arda Turan, 2018’de de Türkiye'ye dönerek Başakşehir’e, 2020’de Galatasaray’a geçmişti.

Arda Turan, geçen sezon sonunda da futbolu bırakmıştı.

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