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Utanmasalar A Milli Takımın başına geçecekler: Erman Toroğlu Arda Turan'a mı söyledi

Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacağı iddiaları üzerine çok sert bir tweet atan Erman Toroğlu vites yükseltti. Totoğlu, "Utanmasalar neredeyse A Milli Takım'a geçecekler" diyerek sert çıktı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:20
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Erman Toroğlu'ndan çok sert Arda Turan sözleri

Utanmasalar A Milli Takımın başına geçecekler: Erman Toroğlu Arda Turan'a mı söyledi
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Tolunay Kafkas'ın Ümit Milli Takım'dan gönderilmesinin ardından Arda Turan'ın yeni teknik direktör olacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. 
Birçok spor adamı karara tepki gösterirken en sert açıklama Erman Toroğlundan gelmişti.
Toroğlu, Arda Turan ile ilgili, "Doğru mu dedikodu mu? Eğer doğruysa Arda Turan, Türkiye'nin ümitlerinin başına geçecekmiş! Silahla hastane basan, A Milli Takım uçağında gazeteci döven adam, Türkiye'nin ümitlerine güzel yakışır! Hayırlı işler" tweetine açıklık getirdi.
Sabah gazetesine konuşan Toroğlu şu ifadeleri kullandı:
Arda Turan ile ilgili tweet attım. Çünkü artık tweet atmaya başladım. Baktım ki benim adımdan mesajlar atılıyor, bu sefer kendi hesabımı açtım. Çünkü yalan-yanlış öyle şeyler yazdılar ki o zaman ben de araya girdim.
"ARAYA BİRİLERİNİ SOKUYORLAR"
Söylediğim şu; Türkiye'de büyük takımlarda oynarsan, futbolculuğun bitiyor, öyle muazzam insanlar yetiştiriyor ki bu 4 büyük takım, bir anda teknik direktör oluveriyorsun. Kimileri araya birilerini sokuyor büyük büyük, 400 metre yarışının 300 metresinden başlıyorlar. Uyanıklar ya! Kimi de gidiyor ilk 100'den başlıyor.
VOLKAN DEMİREL KONUSU
Şimdi size bir misal vereyim, Volkan Demirel... Fenerbahçe'de yıllarca kaleci olarak görev yaptı. Kimlerine antipatik gelir, kimilerine göre sempatik. Ama adam teknik direktörlüğe başladı. x kulübe gitti, y kulübe gitti, en son Hatayspor'a gitti. Oradaki felaketi yaşadı. Yani taşın altına elini koydu.

"UTANMASALAR..."
Araya abilerini ve bazı büyüklerini sokmadı. Soksa belki o da Ümit Milli'den başlardı. Hatta utanmasalar neredeyse A Milli Takım'a geçecekler. Doğrudur, yanlıştır onun sonucunu göreceğiz. Ama şu var; oraya gelecek kişilerin örnek insan olmaları lazım önceden, ahlak sınırında.

 

 

 

 

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