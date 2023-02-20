Arda Turan’ın yardımcısı olacağı iddia edilen Bayram Bektaş'tan flaş sözler

Tolunay Kafkas'ın Ümit Milli Takım'dan ayrılmasının ardından, teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ın geçmesi bekleniyor.

Ümit Milli Takım'da Arda Turan'ın yardımcısı olacağı iddia edilen Bayram Bektaş, flaş açıklamalarda bulundu.

''BEN KENDİMİ YAKIŞTIRAMADIM''

Sabah'a konuşan Bayram Bektaş, ''Geçirdiğimiz zor günlerde böyle yalan haberler bizi üzüyor. Gerek yok böyle şeylere. Çıkan haberler kesinlikle yalan.

Ben A Milli Takım'da da yardımcılık yapmış bir insanım, Ümit Milli Takım'da yardımcılık yapacak falan. Bunlara gerek yok.

Ben 20 yıldır hocalık yapıyorum. Beni bu listeye nasıl yakıştırdılar bilmiyorum, ben kendimi yakıştıramadım. Bir haber yapılacaksa arayıp bana sorabilirler.

Bu konu hakkında çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ümit Milli Takım'ın başına geçecek kişiye başarılar diliyorum.

Benim hiçbir yerde gözüm yok. Bu sezon Beşiktaş'ta Şenol hocama yardım ediyorum. Bir sonraki sezon ne olur, bunu zaman gösterir." ifadelerini kullandı.