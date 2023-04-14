Arda Turan eski takım arkadaşlarının teknik direktörü oldu

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Arda Turan, teknik direktörlüğe ilk adımını attı.
Arda Turan'ın Birinci Lig takımı Eyüpspor'un başına getirildiği belirtildi.
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'in ardından Zafer Turan'la da yollar ayrılmıştı.
Arda Turan, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak.
Arda Turan, daha önce birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşları Ömer Bayram, Ryan Babel, Umut Bulut, Cenk Ahmet Alkılıç, Alparslan Öztürk gibi isimlerin teknik direktörü olacak.
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