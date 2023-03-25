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  • Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı dudak uçuklattı. Eşi Arda Turan'ın 42 milyonluk arabası çok konuşulmuştu

Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı dudak uçuklattı. Eşi Arda Turan'ın 42 milyonluk arabası çok konuşulmuştu

Jüri üyeleri arasında Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Ivana Sert'in oturduğu Stil İkonu yarışmasına Aslıhan Doğan Turan'ın hırkasının fiyatı damga vurdu. Ünlü modacı Hakan Akkaya canlı yayında dudak uçuklatan rakamı açıkladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:17
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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı dudak uçuklattı.

Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı dudak uçuklattı. Eşi Arda Turan'ın 42 milyonluk arabası çok konuşulmuştu
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Stil İkonu yarışma programı Youtube üzerinden yayınlanıyor. Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan da yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde aldığı 42 milyon TL'lik arabası çok konuşulan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 93 bin TL'lik hırkası gündem oldu.

Hakan Akkaya'nın kazağın 4000 pound olduğunu açıklamasının ardından Ivana Sert, "Gerçek mi yavrum bu" dedi.

Aslıhan Doğan Turan ise, "Yok yavrum replika" diyerek kahkaha attı. Akkaya, "Sen 4000 poundluk kazağınla bu podyumda mı yürüyorsun?" dedi.

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