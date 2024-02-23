Arda Turan'ın karısı davete 42 bin liralık terlikleriyle geldi. E 42 bin liralık terliği başka türlü gösteremezdi

Topuklu ayakkabı alışkınlığından söz eden Doğan, rahat giyinmeyi tercih ettiğini ve tüylü terlikleriyle geldiğini söyleyerek, topuklu ayakkabılarla da rahat edebildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde kazağa 160 bin TL vermesiyle eleştirilen Doğan şimdi ise tüylü terliğine 42 bin TL vermesiyle dikkat çekti.

"MÜDAHALE ETMİYORUM"

27 Şubat'ta eşi Arda Turan ile 7. evlilik yıldönümlerini kutlayacaklarını söyleyen Turan, 10. yıllarında ise dostları ve aileleriyle bir davet düzenlemeyi düşündüklerini dile getirdi. Sosyetik güzel, "Tekrar gelinlik giymem ama özel yıldönümleri kutlanmalı" dedi.

Arda Turan'ın giyim tarzına fazla müdahale etmediğini söyleyen Doğan, "Arda'ya takım elbiseyi çok yakıştırıyorum. Beyaz gömlek ve siyah klasik takım tercihimiz. Zaten klasik çizgileri seviyorum" ifadelerini kullandı.