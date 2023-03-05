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Ardahan mart ayında yağan karla beyaza büründü

Ardahan mart ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Kar kalınlığı 8 santimetreye kadar çıktı. 

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 14:44
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Ardahan'da mart ayında kar yağışı 

Ardahan mart ayında yağan karla beyaza büründü
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İHA'nın haberine göre, Ardahan, mart ayında yağan karla beyaza büründü. İlde kar kalınlığı 8 santimetreye yaklaşırken, Ardahan kent merkezinde kartpostallık manzaralar oluştu.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı Ardahan, kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı sonrası kent merkezi tamamen beyaza büründü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı iş yeri sahipleri ellerinde küreklerle karı temizlemeye çalıştı.

Kar yağışıyla birlikte "Mart kapıdan baktırır" sözünü hatırladıklarını söyleyen Hayrettin Hanoğlu, "Kar yağışı bizim için çok önemli. Memleketin bu kara ihtiyacı var. Bu bölgenin ana kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için meraların su ihtiyacı oluşmakta. Bu nedenle kar çok önemli. Ülkemizde son günlerde yaşanan deprem felaketleri bizi derinden üzmüştür. Ve kuraklıkta bir felakettir. Bu nedenle kar yağışına bu bölgenin büyük ihtiyacı var. Mart ayının ilk günlerinde yağan kar, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözünü bize hatırlattı" dedi.

 

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