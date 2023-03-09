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Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor

Ardıç katranı bitkisinin uyuz tedavisinde kullanıldığının bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:53
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Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor

Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
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Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan Ardıç Katranı özellikle saçkıran, ergenlik sivilceleri, egzama, uyuz ve sedef hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bildirildi.

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ardıç katranı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan Ardıç Katranı özellikle saçkıran, ergenlik sivilceleri, egzama, uyuz ve sedef hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığının bildirilmesi dikkat çekti.

ARDIÇ KATRANI BİTKİSİ NEDİR

Ardıç, servigiller (Cupressaceae) familyasından Juniperus cinsine ait iğne yapraklı ağaç ve çalı formundaki taksonların ortak adı olduğu biliniyor.
Üremesi için bir başka türe bağlı olabilmektedir. Ardıç tohumları yere dökülür ancak bu tohumlar bir ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme gerçekleşmez. Ardıç kuşunun sindirim sisteminde ardıç ağacının tohumlarının kabukları açılır. Ardıç kuşu dışkısı ile birlikte toprağa karışan tohumlar kolayca çimlenir.

ARDIÇ KATRANI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Mide rahatsızlığı, bağırsak gazı (şişkinlik), mide ekşimesi, şişkinlik ve iştahsızlık gibi sindirim problemlerinin yanı sıra gastrointestinal (GI) enfeksiyonları ve bağırsak kurtları için kullanılır. 

-Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları (İYE) ve böbrek ve mesane taşları için kullanılmaktadır.

-Ardıç meyveleri, C vitamini, flavonoid antioksidanlar, monoterpenler ve kumarinler bakımından zengindir ve bunların tümü çeşitli sağlık yararları sağlayabilir.

-Ardıç meyveleri, antioksidan ve antienflamatuar etkiler sunan uçucu yağlar ve flavonoidler içerir.

-Bazı kemirgen çalışmaları, insanlarda yapılan araştırmalar eksik olsa da, ardıç özünün yüksek kan şekeri seviyelerini iyileştirebileceğini göstermektedir.

-Bazı hayvan araştırmaları, ardıç özünün kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirebileceğini öne sürmektedir.

-Test tüpü ve hayvan çalışmaları, ardıç özünün güçlü antibakteriyel ve antifungal etkiler sağladığını göstermektedir.

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