Arka Sokaklar' dan bir kriz haberi daha geldi

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar efsane bir şekilde geri dönmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklar’ın jenerik müziğinin kalp atışı ritmi ile birleştiği teaser uzun bir aranın ardından ortaya çıktı ve herkes büyük bir heyecan yaşadı.

Hatırlanacağı gibi Arka Sokaklar yeni sezon fragmanında, "Kendi gününde, kendi saatinde! Yakında Kanal D'de" ifadeleri yer almıştı.

Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu dizinin 18’inci sezonunda kadroda yer alacağı iddia edilirken gelen kötü haber ise herkesi şaşkına çevirdi.

Uzun süredir Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Selin Komiser yani güzel oyuncu Oya Okar’ın yeni sezonda olmayacağı iddia edildi.

Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un iddialı diziye veda etmesi herkesi şoka sokarken yeni sezonda Oya Okar’ın da olmayacağı iddiası deprem etkisi yarattı.

Arka Sokaklar oyuncu kadrosu 18. Sezonda yeni isimlerle değişime giderken yapımcılardan ve güzel oyuncu Oya Okar’dan ayrılık iddiaları sonrası resmi bir açıklama gelmedi.