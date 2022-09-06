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Şevket Çoruh: Uzaktan görenler mesut sanıyor bir Şevket'e döndü benim hayatım

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 16 yıldır 'Başkomiser Mesut' karakterini canlandırdığı Arka Sokaklar dizisine veda etti

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:54
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 12:08
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'Arka Sokaklar'da şok ayrılık. ünlü oyuncu 16 yıldır oynadığı 'Arka Sokaklar' dizisine veda etti

Şevket Çoruh: Uzaktan görenler mesut sanıyor bir Şevket'e döndü benim hayatım
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Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, geçtiğimiz dönem 16. sezonunu tamamladı. Yeni yayın dönemiyle birlikte ekranlara dönecek dizilerden biri olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla beraber izleyicisine kavuşacak. Ancak Arka Sokaklar'da  sezon öncesi büyük bir deprem yaşanıyor. Dizinin başından beri kadroda olan ana karakterlerden 'Mesut' artık olmayacak.

"UZAKTAN GÖRENLER MESUT SANIYOR"

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Şevket Çoruh ''16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım…" diyerek diziye veda etti

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