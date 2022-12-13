Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh yıllar sonra Londra'da bir araya geldiler

Gezi protestolarından sonra Türkiye'den ayrımak zorunda kalan ve Galler'e yerleşen oyuncu Mehmet Ali Alabora, İngiltere'nin başkenti Londra'da Şevket Çoruh ile buluştu. Her iki oyuncu da birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Son olarak "Çakallarla Dans 6" filmi ve Netflix yapımı "Sıcak Kafa" dizisinde yer alan oyuncu Şevket Çoruh, Alabora ile birlikte olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Çoruh paylaşımına, "Yakışıklı ve ben. Giderken başlayan özlemin yedi ceddini…." notunu düştü.

Memet Ali Alabora da Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Alabora paylaşımında, "30 yıllık arkadaşlık" ifadelerini kullandı.