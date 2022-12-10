Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılık nedenini ilk kez açıkladı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Mesut Günler karakterini oynayan ve 16. sezonun sonunda diziden ayrılma kararı alan Şevket Çoruh, Mesut Günler karakterini oynamayı neden bıraktığını ve diziye geri dönebilme ihtimaline dair merak edilenleri, bir YouTube yayınında açıkladı.

İnci Sözlük kanalının bir yayınına konuk olan Şevket Çoruh, projeden geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da cevap verdi. Çoruh, "Mesut'u çok özledik ne olur geri dön ağabey. Sensiz olmuyor" yorumuna, esprili bir dil ile şu cevabı verdi:

"Ben Mesut ile konuştum. Biraz agresif birisi biliyorsunuz, çok laftan anlamıyor. Kesinlikle dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani, keşke ikna olsa ama... Emekliye ayrılmak konusunda çok ısrar ediyor, çok yorulmuş."

AYRILIK NEDENİNİ İLK KEZ AÇIKLADI!

Bir başka seyirci ise, "Arka Sokaklar'dan ayrılırken ne düşündün ağabey? Sence bu son sana yakıştı mı? Neden ayrıldın?" diye sordu. Çoruh, ayrılık sebebini ilk kez bu kadar net açıkladı:

"Tabi ki çok önemli ama 17 yıl sonra neden ayrıldın cümlesi birazcık şey geliyor bana... Birincisi çok yoruldum, ikincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu. Ki Pandemi dönemi, 19 ay tiyatro öksüz kaldı. Kapalı kaldı ve orayı tekrar toparlamam gerekiyordu. Birçok sebebi var ama dediğim gibi ben de yoruldum. Aslında çok sevdiğim bir karakter olmasına rağmen... Asıl sebep de bu aslında."

"Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek... 17 sene boyunca hiçbir kış filmim yok mesela. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için."