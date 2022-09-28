Günay Karacaoğlu evlendi eski eşi Şevket Çoruh yorumda bulundu

Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Günay Karacaoğlu, nikah fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu, sürpriz nikahın fotoğraflarını "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim." notuyla Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

ESKİ EŞİ ŞEVKET ÇORUH'TAN YORUM

Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh da nikah fotoğraflarına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı. Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.