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Günay Karacaoğlu evlendi eski eşi Şevket Çoruh yorumda bulundu

Oyuncu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturdu. Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi. Bu evliliğe Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh'tan yorum geldi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 20:43
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Oyuncu Günay Karacaoğlu evlendi eski eşi Şevket Çoruh sosyal medya hesabından nikahla ilgili yorumda bulundu

Günay Karacaoğlu evlendi eski eşi Şevket Çoruh yorumda bulundu
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Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Günay Karacaoğlu, nikah fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı. 

Oyuncu, sürpriz nikahın fotoğraflarını "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim." notuyla Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

ESKİ EŞİ ŞEVKET ÇORUH'TAN YORUM

Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh da nikah fotoğraflarına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı. Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.

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