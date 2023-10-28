Arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde Eslem Zehra Kızıltuna, arkadaşı M.A.A.’nın evinde misafir olarak kaldı.
EVİN KULLANILMAYAN ODASINDA...
Kızıltuna, sabah saatlerinde M.A.A. tarafından evin kullanılmayan odasında üçlü priz kablosuyla boynundan asılı halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna’nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Eslem Zehra Kızıltuna’nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.