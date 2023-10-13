Arkadaşlarının 10 metre uzağında ölüme böyle gitti

Bir grup arkadaşı ile tatil için Bodrum'a giden 54 yaşındaki Şeref Aydoğan arkadaşlarının gözü önünde denize girdi. Sadece 5 dakika sonra Aydoğan'ın cansız bedeni kıyıya vurdu.