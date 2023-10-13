Arkadaşlarının 10 metre uzağında ölüme böyle gitti

Ankara'nın Çankaya ilçesinden arkadaşları ile birlikte Bodrum'un Yalı Mahallesi'ne tatile giden 54 yaşındaki emekli tarihçi Şeref Aydoğan arkadaşlarının sadece 10 metre uzağında denize girdi.
ÖLÜM SANİYE SANİYE GELDİ
5 dakika sonra arkadaşları Aydoğan'ı denizin yüzeyinde hareketsiz görünce müdahale edip karaya çıkardı. Çağrılan sağlık ekipleri Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Onlarca kişinin önünde kıyıdan 10 metre uzakta yaşamını yitiren Aydoğan'ın ölümü sahilde bulunanlarda şok etkisi yarattı.
Aydoğan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Aydoğan’ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderileceği belirtildi.
Aydoğan'ın denize girdiği ve fenalaştığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.